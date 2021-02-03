Изысканная наездница: Санта Димопулос покорила фанатов грацией и красотой на конной прогулке

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос сводит поклонников с ума своими шикарными снимками с отдыха: отдых в Дубае и на Мальдивах пошел знаменитости на пользу, она набралась сил и расцвела. А еще Санта заглянула в глаза своим страхам: пригнула с парашютом.

Топ-3 купальника Санты, которые украсят любую фигуру.

Но больше всего фанатов впечатлили снимки Санты с конной прогулки: Димопулос запостила фото, где она сидит верхом на коне - и сразила своей красотой и грацией.

Для прогулки Санта выбрала белую рубашку и удобные леггенсы. Также знаменитость не забыла про брендовую сумочку - она повесила ее через плечо, чтобы не мешала.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Поклонники Санты остались в полном восторге от снимков. Димопулос, как обычно, засыпали морем лайков и комментариев.

Очень стильно

Я так понимаю , решили с нового года все попробовать

Тебе подходит красотка в роли наездницы

Напомним, Санта дала советы, как путешествовать с детьми: проще, чем кажется.