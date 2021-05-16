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Какая леди: Леся Никитюк прогулялась по Одессе в трендовом луке

Автор: Lite

Телеведущая Леся Никитюк после веселого девичника в Турции уже вернулась в Украину и отправилась в солнечную Одессу.

В своем Instagram она поделилась атмосферными фото из приморского города и похвасталась стильным образом.

Так, Леди Ле выбрала для прогулки трендовый лук - светлые джинсы с высокой посадкой, белый кроп-топ и укороченный пиджак. Она дополнила аутфит черной сумочкой и темными очками.

Никитюк позировала на фоне живописного одесского дворика, в котором стоят столики кафе. За одним из них нежно обнимается парочка.

"Коли я прилітаю в Одесу, всі починають обійматись... Таки да", - с юмором подписала снимок ведущая.

Леся Никитюк погуляла по Одессе в стильном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также знаменитость похвасталась своим богемным завтраком. На фото запечатлены ноги Леси в милых туфельках, а также блюдо с устрицами на столе.

"Фильм "Завтрак у зажиточной Тиффани", - прокомментировала кадр Никитюк.

Леся Никитюк показала свой завтрак в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры искупали ведущую в комплиментах и отметили, что это все ее положительная энергетика заставляет людей обниматься.

  • Какая леди
  • Нереальна красуня
  • Прекрасная
  • Красота
  • Леся, ви шик. Ну прямо подвійна порція краси на фото
  • Просто бомба
  • І Леся і ресторан і Одесса усі вау
  • Ви просто Леся "Амурівна"
  • Это все влияние обворожительной Леси
  • Від тебе просто йде енергія обіймашок
  • Стильна та красива
  • Ого поролона напихала в лифон

Ранее Леся Никитюк превратилась в украинскую Кардашьян и похвасталась "попой как у Ким".

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