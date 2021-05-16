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Яка леді: Леся Нікітюк прогулялася по Одесі в трендовому луці

Автор: Lite

Телеведуча Леся Нікітюк після веселого дівич-вечора в Туреччині вже повернулася в Україну і вирушила в сонячну Одесу.

У своєму Instagram вона поділилася атмосферними фото з приморського міста і похвалилася стильним образом.

Так, Леді Ле вибрала для прогулянки трендовий лук - світлі джинси з високою посадкою, білий кроп-топ і укорочений піджак. Вона доповнила аутфіт чорною сумочкою і темними окулярами.

Нікітюк позувала на тлі мальовничого одеського дворика, в якому стоять столики кафе. За одним з них ніжно обіймається парочка.

"Коли я прилітаю в Одесу, всі починають обійматись... Таки так", - з гумором підписала знімок ведуча.

Леся Нікітюк погуляла по Одесі в стильному вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також знаменитість похвалилася своїм богемним сніданком. На фото зображені ноги Лесі в милих туфельках, а також блюдо з устрицями на столі.

"Фільм "Сніданок у заможної Тіффані", - прокоментувала кадр Нікітюк.

Леся Нікітюк показала свій сніданок в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери викупали ведучу в компліментах і відзначили, що це все її позитивна енергетика змушує людей обніматися.

  • Яка леді
  • Нереальна красуня
  • Прекрасна
  • Краса
  • Леся, ви шик. Ну прямо подвійна порція краси на фото
  • Просто бомба
  • І Леся і ресторан і Одеса усі вау
  • Ви просто Леся "Амурівна"
  • Це все вплив чарівної Лесі
  • Від тебе просто іде енергія обіймашок
  • Стильна та красива
  • Ого поролону напхала в ліфон

Раніше Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашян і похвалилася "попою як у Кім".

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Новини України Леся Нікітюкобразведущая