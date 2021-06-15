Какая милашка! Энрике Иглесиас покорил сеть новым фото годовалой дочери Маши

Пара воспитывает троих детей: 3-летних двойняшек Николаса и Люси, а также Машу, которой зимой исполнился год. Счастливый отец делает селфи, а малышка закрывает личико ладонью. Одет Энрике в белую футболку и бейсболку - музыкант много лет не изменяет своему образу героя подростковых грез. А девочку родители одели в костюмчик цвета хаки. Образ крошки дополнили милые хвостики.

Энрике Иглесиас с дочкой (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

"Работаем над кое-чем", - написал Иглесиас. В ответ отца семейства засыпали комплиментами. Досталось и Маше, которую поклонники называют "милашкой" и "невероятно красивой девочкой".

Напомним, Анна и Энрике давно признавались, что дети перевернули их жизнь с ног на голову. Но сделали их намного более счастливыми. Поэтому пара мечтала еще завести ребенка.

"После рождения двойняшек мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив", - признавался Энрике.