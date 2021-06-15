Яка милашка! Енріке Іглесіас підкорив мережу новим фото однорічної дочки Маші

Пара виховує трьох дітей: 3-річних двійнят Ніколаса і Люсі, а також Машу, якій взимку виповнився рік. Щасливий батько робить селфі, а малятко закриває личко долонею. Одягнений Енріке в білу футболку і бейсболку - музикант багато років не зраджує своєму образу героя підліткових мрій. А дівчинку батьки одягли в костюмчик кольору хакі. Образ крихти доповнили милі хвостики.

Енріке Іглесіас з донькою (фото :instagram.com/enriqueiglesias)

"Працюємо над дечим", - написав Іглесіас. У відповідь батька сімейства засипали компліментами. Дісталося і Маші, яку шанувальники називають "милашкою" і "неймовірно красивою дівчинкою".

Нагадаємо, Анна і Енріке давно зізнавалися, що діти перевернули їх життя з ніг на голову. Але зробили їх набагато більш щасливими. Тому пара мріяла ще завести дитину.

"Після народження двійнят ми з Ганною вирішили, що у нас повинні бути ще діти, але коли це станеться, спеціально не планували. Все вийшло само собою, але я абсолютно щасливий", - зізнавався Енріке.