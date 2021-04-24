UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Какой круче? Леся Никитюк примерила стильные весенние образы (видео)

Автор: Lite

Леся Никитюк следит за модными трендами и регулярно обновляет гардероб - так, телеведущая примерила несколько стильных и актуальных весенних луков. Она эффектно продемонстрировала каждый наряд со всех сторон, устроив импровизированный модный показ прямо возле примерочной кабинки.

Соответствующее видео теледива опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В ролике Леди Ле выходит из примерочной каждый раз в новом аутфите и показывает его в эффектных позах.

Так, звезда примерила черную комбинацию с плиссированной юбкой и черную косуху, также она появилась в джинсах и полосатой футболке. После чего последовали брючный костюм, мини-платье и стильное платье миди.

"Який образ круче?" - поинтересовалась у поклонников Никитюк.

Леся Никитюк покрасовалась в стильных весенних луках

Те не заставили себя ждать и принялись делиться впечатлениями в комментариях, не забывая и о комлпиментах для Леси.

  • Мне все понравились, Леся, ты класнюча
  • Тебе все к лицу
  • Мне по кайфу образ джинсы и тельняшка, прям супер!
  • Волшебная
  • Трудно выбрать. Они все в одном стиле
  • Красота
  • Бомба ракета
  • Просто, чётко и красиво
  • Богиня красоти, вам все личить
  • Суперова
  • Все образы крутые! Во всех супер!
  • В що не одягни, а красунька є красунька
  • Нікітючка на стілє
  • Каждый образ классный по-своему

Напомним, ранее Леся Никитюк показала себя в 18 лет - будущая звезда запечатлена с накладными ресницами и мелировкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Леся Никитюкобраз