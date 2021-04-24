Какой круче? Леся Никитюк примерила стильные весенние образы (видео)

В ролике Леди Ле выходит из примерочной каждый раз в новом аутфите и показывает его в эффектных позах.

Так, звезда примерила черную комбинацию с плиссированной юбкой и черную косуху, также она появилась в джинсах и полосатой футболке. После чего последовали брючный костюм, мини-платье и стильное платье миди.

"Який образ круче?" - поинтересовалась у поклонников Никитюк.

Леся Никитюк покрасовалась в стильных весенних луках

Те не заставили себя ждать и принялись делиться впечатлениями в комментариях, не забывая и о комлпиментах для Леси.