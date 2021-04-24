Який крутіше? Леся Нікітюк приміряла стильні весняні образи (відео)

Леся Нікітюк стежить за модними трендами і регулярно оновлює гардероб - так, телеведуча приміряла кілька стильних і актуальних весняних луків. Вона ефектно продемонструвала кожен наряд з усіх боків, влаштувавши імпровізований модний показ прямо біля примірювальної кабінки.
Відповідне відео теледіва опублікувала у своєму Instagram- акаунті.
У ролику Леді Ле виходить з примірювальної кожен раз в новому аутфіті і показує його в ефектних позах.
Так, зірка приміряла чорну комбінацію з плісированою спідницею і чорну косуху, також вона з'явилася в джинсах і смугастій футболці. Після чого пішли брючний костюм, міні-плаття і стильне плаття міді.
"Який образ крутіше?"- поцікавилася у шанувальників Нікітюк.
Леся Нікітюк покрасувалася в стильних весняних луках
Ті не змусили себе чекати і почали ділитися враженнями в коментарях, не забуваючи і про комлпиментах для Лесі.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала себе в 18 років - майбутня зірка зображена з накладними віями і меліровкою.