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Какой взрослый джентльмен: стильные Тина Кароль с сыном вместе вышли в свет

Автор: Марина Настевич

Тина Кароль редко видится с сыном Вениамином, ведь он учится и живет в Англии. Однако сейчас у мальчика новогодние каникулы и они с мамой проводят их вместе. Певица даже вышла с 13-летним наследником в свет к восторгу поклонников.

Эффектным фото с Веней артистка поделилась в разделе сторис своего Instagram.

Мама и сын посетили какое-то праздничное мероприятие, для которого выбрали стильные черные наряды. Так, Тина примерила платье по фигуре в пол с длинными рукавами и очень глубоким вырезом в районе декольте. Волосы она оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

Заметно подросший Вениамин был в черном смокинге с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Мальчик ростом уже почти с маму и мило держал ее за руку.

Тина Кароль покорила стильным выходом в свет с 13-летним сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль также поделилась видео, на котором они с Вениамином поднимаются по красиво украшенной лестнице, при этом он галантно поддерживает маму.

Снимок был опубликован на фан-страничке Тины и поклонники оставили певице и ее сыну много теплых слов и поздравлений с Новым годом.

  • С Новым годом, вы прекрасны
  • Какие оба красивые! Здоровья вам и счастья!!!
  • Ух какой сынок, с новым годом вас, здоровья вам, счастья, любви и взаимопонимания!!!
  • Самые лучшие
  • Какой красивый
  • Какой взрослый джентльмен
  • Красивий як мама...
  • З Новим роком! Просто неперевершені

Напомним, ранее Тина Кароль раскрыла, вернется ли ее сын в Украину после учебы в Великобритании.

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Тина Кароль