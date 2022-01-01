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Який дорослий джентльмен: стильні Тіна Кароль з сином разом вийшли у світ

Автор: Марина Настевич

Тіна Кароль рідко бачиться з сином Веніаміном, адже він вчиться і живе в Англії. Однак зараз у хлопчика новорічні канікули і вони з мамою проводять їх разом. Співачка навіть вийшла з 13-річним спадкоємцем у світ до захоплення шанувальників.

Ефектним фото з Венею артистка поділилася в розділі сторіс свого Instagram.

Мама і син відвідали якийсь святковий захід, для якого вибрали стильні чорні вбрання. Так, Тіна приміряла сукню по фігурі в підлогу з довгими рукавами і дуже глибоким вирізом в районі декольте. Волосся вона залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.

Веніамін, який помітно підріс, був у чорному смокінгу з білою сорочкою і краваткою-метеликом. Хлопчик зростом вже майже з маму і мило тримав її за руку.

Тіна Кароль підкорила стильним виходом у світ з 13-річним сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль також поділилася відео, на якому вони з Веніаміном піднімаються по красиво прикрашених сходах, при цьому він галантно підтримує маму.

Знімок був опублікований на фан-сторінці Тіни і шанувальники залишили співачці і її синові багато теплих слів і поздоровлень з Новим роком.

  • З Новим роком, ви прекрасні
  • Які обидва красиві! Здоров'я вам і щастя!!!
  • Ух який синок, з Новим роком вас, здоров'я вам, щастя, любові і взаєморозуміння!!!
  • Найкращі
  • Який гарний
  • Який дорослий джентльмен
  • Красивий як мама...
  • З Новим роком! Просто неперевершені

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розкрила, чи повернеться її син в Україну після навчання у Великобританії.

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Тіна Кароль