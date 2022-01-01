Який дорослий джентльмен: стильні Тіна Кароль з сином разом вийшли у світ

Мама і син відвідали якийсь святковий захід, для якого вибрали стильні чорні вбрання. Так, Тіна приміряла сукню по фігурі в підлогу з довгими рукавами і дуже глибоким вирізом в районі декольте. Волосся вона залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.

Веніамін, який помітно підріс, був у чорному смокінгу з білою сорочкою і краваткою-метеликом. Хлопчик зростом вже майже з маму і мило тримав її за руку.

Тіна Кароль підкорила стильним виходом у світ з 13-річним сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль також поділилася відео, на якому вони з Веніаміном піднімаються по красиво прикрашених сходах, при цьому він галантно підтримує маму.

Знімок був опублікований на фан-сторінці Тіни і шанувальники залишили співачці і її синові багато теплих слів і поздоровлень з Новим роком.