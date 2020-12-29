Камалия о своем визите к онкологу: не готова на эту тему общаться

Популярная украинская певица Камалия, которая недавно шокировала историей о том, что чуть не стала жертвой изнасилования, прокомментировала свой визит в онкоцентр.

Слухи о том, что у артистки может быть рак начали распространяться после того, как она опубликовала в Facebook пост с геолокацией "Национальный институт рака", шокировав как поклонников, так и коллег по сцене.

Правда в самой публикации Камалия написала, что с ней якобы все хорошо.

"Я родилась в рубашке, и у меня очень сильный ангел хранитель, который ведет меня за руку и не отпускает ее! Спасибо Господу Богу за него! Никогда не перестану благодарить! Спасибо, что все вовремя! Жизнь прекрасна!" – отметила она.

Но вот журналистам "Звездного пути", которые отправились в гости к певице, чтобы узнать, почему ей пришлось обратиться в национальный институт рака, Камалия сказала, что "сейчас не готова на эту тему общаться".

"Все хорошо. Все живы и здоровы. Я позже дам интервью отдельно по этому поводу", - добавила она.

По словам Камалии, будущее интервью будет специально для женщин.

"Единственное, что я хочу сказать: обязательно следите за своим здоровьем. Потому что даже в онкологии большая разница - на каких стадиях человек проходит лечение", - поделилась звезда.

Камалия пока не раскрывает причину своего визита, но обратилась ко всем женщинам с очень важным заявлением.

"Если вас что-то беспокоит, если появились какие-то сомнения - не откладывайте визит к врачу. Не бойтесь и обязательно обратитесь к специалисту", - сказала Камалия.

Певица Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

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