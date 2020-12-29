Камалія про свій візит до онколога: не готова на цю тему спілкуватися

Популярна українська співачка Камалія, яка нещодавно шокувала історією про те, що мало не стала жертвою зґвалтування, прокоментувала свій візит до онкоцентру.

Чутки про те, що у артистки може бути рак почали ширитися після того, як вона опублікувала в Facebook пост з геолокацією "Національний інститут раку", шокувавши як шанувальників, так і колег по сцені.

Щоправда у самій публікації Камалія написала, що з нею нібито все добре.

"Я народилася у сорочці, і у мене дуже сильний ангел охоронець, який веде мене за руку і не відпускає її! Дякую Господу Богу за нього! Ніколи не перестану дякувати! Спасибі, що все вчасно! Життя прекрасне!" – зазначила вона.

Але от журналістам "Зіркового шляху", які вирушили в гості до співачки, щоб дізнатися, чому довелося звернутися у національний інститут раку, Камалія сказала, що "зараз не готова на цю тему спілкуватися".

"Все добре. Всі живі і здорові. Я пізніше дам інтерв'ю окремо з цього приводу", - додала вона.

За словами Камалії, майбутнє інтерв'ю буде спеціально для жінок.

"Єдине, що я хочу сказати: обов'язково стежте за своїм здоров'ям. Тому що навіть в онкології велика різниця - на яких стадіях людина проходить лікування", - поділилася зірка.

Камалія поки не розкриває причину свого візиту, але звернулася до всіх жінок з дуже важливою заявою.

"Якщо вас щось турбує, якщо з'явилися якісь сумніви - не відкладайте візит до лікаря. Не бійтеся і обов'язково зверніться до фахівця", - порадила Камалія.

Співачка Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

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