Как за каменной стеной: Анна Ризатдинова рассказала о качествах любимого мужчины

Не так давно Анна Ризатдинова встретила новую любовь. Своего избранника бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике нашла во время участия в проекте "Танцы со звездами". Между знаменитой спортсменкой и футболистом Сергеем Мельником буквально сразу вспыхнула искра. Правда, как развиваются отношения пары, неизвестно: оба предпочитают держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз.

Тем не менее, накануне Нового года Анна откровенно написала в блоге о главной цели 2021-го года - построить семью. Мы решили выяснить, какими качествами должен обладать партнер Ризатдиновой, чтобы заполучить ее сердце раз и навсегда. Итак, топ-3 черты мужчины мечты от Анны.

Я рано вышла из-под родительской опеки, переехала в Киев и начала сама о себе заботиться. Поэтому мне важно, чтобы за мужем я могла чувствовать себя, как за каменной стеной, чтобы он заботился обо мне и о моем сыне. Поэтому первое качество - заботливость. Также для меня важно, чтобы мужчина был смелым. Я сейчас не говорю о смелости, например, прыгнуть с парашютом. А о смелости в принятии решений. И, конечно, искренность. Не будучи искренним и откровенным, доверительных отношений построить невозможно.

Анна с сыном (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

И если на 2021-й год цель задана, то главным достижением прошлого года стало открытие собственной "Академии Ризатдиновой" по художественной гимнастике.

Соглашусь с большинством, 2020 был годом нелегким. Но несмотря на все рискнула и открыла собственную "Академию Ризатдиновой" по художественной гимнастике, где я и основательница, и директор, и тренер. Я неоднократно говорила, что своей миссией считаю развивать спорт в нашей стране. И Академия - большой шаг в этом направлении. Также выдала свою книгу "Мой роман со спортом", в которой откровенно рассказываю о мире гимнастики, о своем 17-летнем пути в спорте и все-все, что пришлось мне пережить до бронзовой медали. Этот год в очередной раз доказал: когда есть сильное желание - нет преград.

Анна выбрала себе цель на 2021 - построить семью (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, отмечать новогодние и рождественские праздники Анна вместе с сыном отправилась с Карпаты. А вот Сергея Мельника, судя по некоторым его постам, там не было.