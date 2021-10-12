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Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание: оказался совсем не таким

Новина українською →
Испания, Вторник 12 октября 2021 17:58
Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание: оказался совсем не таким Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап и Настя Каменских улетели в солнечную и по-летнему теплую Испанию. Парочка начала с Мадрида и успела уже обойти город вдоль и поперек, любуясь местными красотами. Конечно, свои испанские приключения артисты показывают в соцсетях.

Настя показала в Instagram милые завораживающее фото в знаменитом историческом городке Испании за 70 км от столицы.

Пара решила не ограничиваться Мадридом, а посмотреть и другие не менее атмосферные испанские города поблизости. Например, Толедо.

Настя позирует в базовой универсальной белой футболке, серых штанах с высокой посадкой и большими накладными карманами в области ягодиц. Она лучезарно улыбается в камеру.

Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание: оказался совсем не таким

Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание: оказался совсем не таким

Настя Каменских была впечатлена Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

"Толедо оказался совсем не таким, как ты себе его представляешь по картинкам из гугла. Он еще интереснее и красивее. Архитектура восхищает, а энергия города обнимает спокойствием и величием. Напишите, кто был, ваши впечатления", - обратилась она к поклонникам.

Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание: оказался совсем не таким

Настя поделилась эмоциями после посещения Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики певицы с удовольствием поделились впечатлениями от посещения старинного и атмосферно испанского города – все они остались в полном восторге от увиденого и назвали Толедо городом-музеем. Не обошлос без комлиментов в адрес улыбчивой и игривой Насти.

  • Шикарная
  • Прекрасная испаночка
  • Красотка
  • Шик и блеск
  • Ау, это просто бомба
  • Красота в кадре - атмосферно и конечно модель восхитительна!
  • Настуся как всегда прекрасна, нет слов

Потап же запостил на своей странице забавное видео, снятое на улочках Толедо. Ролик был сделан в формате TikTok. Потап и его жена стараются танцевать синхронно, но у рэпера не слишком получается словить ритм, впрочем, зрелищность видео от этого ничуть не пострадала.

Напомним, что ранее поклонники раскритиковали Настю за якобы лишние кило и отметили, что та заметно прибавила в весе.

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Настя Каменских Потап
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