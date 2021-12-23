Каменских в коротких шортиках удивила трогательным откровением: вокруг еще темно

Она позирует босая в длинном уютном свитере и коротких широких шортиках на кухне, оперевшись о столешницу. Певица обошлась без макияжа и убрала волос в высокий небрежный пучок.

Настя Каменских показала домашний образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"Проснуться перед рассветом. Вокруг еще темно. И так тихо-тихо. Сладко потянуться, зажечь свет в гостинной. Там елочка, камин, гирлянды. Такое ощущение праздника сразу. Из-за угла появляется сонная Мими. Ставлю чайник. Чуть приоткрываю окно, чтобы выглянуть на улицу - не выпало ли больше снег за ночь. Запах мороза. Зимы. Приближающихся праздников. Волшебства. Щелчок - чайник закипел. Четверг. Утро. Начинается новый день. Пусть он будет хорошим", - написала певица.

Поклонники оценили расслабленный домашний и одновременно соблазнительный образ звезды, а также ее писательский талант.