Каменських в коротких шортиках здивувала зворушливим одкровенням: навколо ще темно

Вона позує боса в довгому затишному светрі і коротких широких шортиках на кухні, спершись об стільницю. Співачка обійшлася без макіяжу і прибрала волосся у високий недбалий пучок.

Настя Каменських показала домашній образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"Прокинутися перед світанком. Навколо ще темно. І так тихо-тихо. Солодко потягнутися, запалити світло у вітальні. Там ялинка, камін, гірлянди. Таке відчуття свята відразу. З-за рогу з'являється сонна Мімі. Ставлю чайник. Трохи відкриваю вікно, щоб виглянути на вулицю - чи не випало більше сніг за ніч. Запах морозу. Зима. Наближаються свята. Чарівництво. Клацання - чайник закипів. Четвер. Ранок. Починається новий день. Нехай він буде хорошим", - написала співачка.

Шанувальники оцінили розслаблений домашній і одночасно спокусливий образ зірки, а також її письменницький талант.