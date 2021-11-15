Каменских без косметики озадачила сеть своим завтраком: "портишь желудок"

Настя без грамма косметики запечатлена с фруктовой тарелкой в руках. Правда, поклонники сначала стали гадать, что же лежит на блюде.

Настя Каменских показала свой завтрак (фото: instagram.com/kamenskux)

"Завтрак - один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть как вместе со мной за окном просыпается мир. А какой завтрак вы так любите, что готовы были бы есть каждое утро?" – поинтересовалась Настя.

Подписчики певицы охотно начали делиться любимыми вариантами завтраков, а заодно забросали ее вопросами и даже советами.