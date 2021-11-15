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Каменських без косметики спантеличила мережу своїм сніданком: "псуєш шлунок"

Автор: Styler

Настя Каменських часто ділиться з шанувальниками порадами по догляду за собою, власними правилами життя і перевіреними на собі комплексами спортивних вправ, а також розповідає про організацію правильного харчування. Вона нагадує про важливість знайти балланс і приймати себе без критики і докорів сумління.

В черговий раз на сторінці в Instagram зірка вирішила нагадати про важливість першого прийому їжі за день і показати, чим ласувати сама.

Настя без грама косметики зображена з фруктовою тарілкою в руках. Правда, шанувальники спочатку стали гадати, що ж лежить на блюді.

Настя Каменських показала свій сніданок (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сніданок - один з найприємніших моментів дня. Люблю проводити його без гаджетів, в тиші або під улюблену музику і дивитися як разом зі мною за вікном прокидається світ. А який сніданок ви так любите, що готові були б їсти щоранку?" - поцікавилася Настя.

Підписники співачки охоче почали ділитися улюбленими варіантами сніданків, а заодно закидали її питаннями і навіть порадами.

  • У вас сире м'ясо зі сливами?
  • Що там в тарілці за вкусняшки?
  • Не можу зрозуміти, що в тарілці, тунець?
  • Думаю, кавун і абрикоси
  • Тарілочка не для сніданку, де вуглеводи?
  • Смачний сніданок і красивий
  • Настя, на голодний шлунок фрукти протипоказані. Псуєш шлунок

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських постала перед шанувальниками в образі брюнетки з ідеально рівним каре. У такому амплуа вона красувалася в кріслі "зіркового детектива" другого сезону гіпершоу "Маска" на каналі "Україна".

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Настя Каменських