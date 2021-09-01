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Каменских в мини удивила радикальной сменой имиджа в День знаний: "живая кукла"

Автор: Styler

Настя Каменских не смогла пропустить один из самых знаковых праздников – День Знаний! Звездные родители уже успели отправить своих детей в школу, среди них и муж певицы – Потап, который повел сына Андрея в 7 класс и поздравил всех школьников и их родителей с 1 сентября. А вот его супруга осталась дома, но решила примерять на себя образ стильной школьницы.

Результатами своего эксперемента она поделилась в Instagram.

Настя предстала перед подписчиками в короткой плиссрованной юбке мини и трендовой жилетке, а также гольфах. Внимание привлекала ее прическа – ярко-лиловые пышные локоны, волосы она заколола крупной заколкой с камнями и стразами. Артистка лучезарно улыбается и позирует с букетом цветов.

Настя Каменских удивила кардинальным перевоплощением (фото: instagram.com/kamenskux)

"С 1 сентября, ребята! До меня этот день всегда будет связан с самыми теплыми моментами из детства. С трепетом и предвкушениям, с началом чего-то нового. Хочу пожелать всем школьникам и студентам самого классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами. Это будет незабываемое время!" – заверила Настя.

Поклонники сразу же оценили неожиданный образ звезды. Не всем он понравился, но большинство из откликов были положительными. Ее сравнили с куклой и Мальвиной, а также фаны понадеялись, что Настя использовала парик, а не покрасила волосы в экстримально-яркий оттенок.

  • Какая красивая девочка
  • Такая лапусечка, обожаю
  • Вай, какая класнючая
  • Вау, такой крутой лук
  • Прямо живая кукла
  • Самая обаятельная и милая школьница!
  • Мальвина. Самая красивая

Напомним, что ранее Настя Каменских на днях пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые существенно повлияли на качество ее жизни.

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Настя Каменских