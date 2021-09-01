Каменських в міні здивувала радикальною зміною іміджу в День знань: "жива лялька"

Настя постала перед підписниками в короткій плісированій спідниці міні і трендовій жилетці, а також гольфах. Увагу привертала її зачіска - яскраво-лілові пишні локони, волосся вона заколола великою заколкою з камінням і стразами. Артистка променисто посміхається і позує з букетом квітів.

Настя Каменських здивувала кардинальним перевтіленням (фото: instagram.com/kamenskux)

"З 1 вересня, друзі! До мене цей день завжди буде пов'язаний з найтеплішими моментами з дитинства. З трепетом і передчуттям, з початком чогось нового. Хочу побажати всім школярам і студентам самого класного, цікавого, продуктивного і насиченого року, наповненого новими знаннями і важливими, приємними моментами. Це буде незабутній час!" - запевнила Настя.

Шанувальники відразу ж оцінили несподіваний образ зірки. Не всім він сподобався, але більшість з відгуків були позитивними. Її порівняли з лялькою і Мальвіною, а також фани сподівалися, що Настя використала перуку, а не пофарбувала волосся в екстримально-яскравий відтінок.