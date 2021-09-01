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Каменських в міні здивувала радикальною зміною іміджу в День знань: "жива лялька"

Автор: Styler

Настя Каменських не змогла пропустити одне з найбільш знакових свят - День знань! Зіркові батьки вже встигли відправити своїх дітей до школи, серед них і чоловік співачки – Потап, який повів сина Андрія в 7 клас і привітав усіх школярів та їхніх батьків з 1 вересня. А ось його дружина залишилася вдома, але вирішила приміряти на себе образ стильної школярки.

Результатами свого експеременту вона поділилася в Instagram.

Настя постала перед підписниками в короткій плісированій спідниці міні і трендовій жилетці, а також гольфах. Увагу привертала її зачіска - яскраво-лілові пишні локони, волосся вона заколола великою заколкою з камінням і стразами. Артистка променисто посміхається і позує з букетом квітів.

Настя Каменських здивувала кардинальним перевтіленням (фото: instagram.com/kamenskux)

"З 1 вересня, друзі! До мене цей день завжди буде пов'язаний з найтеплішими моментами з дитинства. З трепетом і передчуттям, з початком чогось нового. Хочу побажати всім школярам і студентам самого класного, цікавого, продуктивного і насиченого року, наповненого новими знаннями і важливими, приємними моментами. Це буде незабутній час!" - запевнила Настя.

Шанувальники відразу ж оцінили несподіваний образ зірки. Не всім він сподобався, але більшість з відгуків були позитивними. Її порівняли з лялькою і Мальвіною, а також фани сподівалися, що Настя використала перуку, а не пофарбувала волосся в екстримально-яскравий відтінок.

  • Яка красива дівчинка
  • Така лапусечка, обожнюю
  • Вай, яка класнюча
  • Вау, такий крутий лук
  • Прямо жива лялька
  • Найчарівніша і мила школярка!
  • Мальвіна. Найкрасивіша

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських днями поскаржилася на проблеми зі здоров'ям, які суттєво вплинули на якість її життя.

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Настя Каменських