Каменских показала яркий образ для свидания с Потапом и смутила синяком на ноге
Звездные супруги Настя Каменских и Потап продолжают путешествовать по Испании, изучая живописные городы. Так, парочка начала с Мадрида, после чего побывала в Толедо и переместилась в Валенсию. Там продюсер пригласил любимую на свидание, а та выбрала яркий и эффектный образ для такого случая.
В своем Instagram певица показала фото, сделанное в отеле перед выходом.
На снимке Настя запечатлена вместе с мужем, который стоит чуть позади нее и обнимает за плечо и шею. Артистка же мило держится за руку любимого и пронзительно смотрит в объектив.
Для романтического вечера с Потапом Каменских выбрала короткое платье с запахом трендового синего цвета. Эффектный лук она дополнила черными прозрачными колготками и черной сумочкой элитного бренда Prada через плечо.
Волосы исполнительница уложила в свои фирменные кудри, а также сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах.
Потап же надел черные брюки и кофту с принтом. В руке он держал кепку.
Настя Каменских и Потап сходили на свидание в Испании (фото: instagram.com/kamenskux)
"Ведет меня на свидание", - отметила в публикации Настя.
Подписчики засыпали пару теплыми комментариями и пожеланиями. Однако некоторые заметили синяк на ноге у певицы, который видно через кологотки, и поинтересовались его происхождением.
- Замечательные, а главное, ребят, вы настоящие. Чувствуется через фото
- Что за синяк на ноге?
- Синяк на бедре от любви?
- Желаем удачно провести вечер
- У Потапа супер вкус
- Так на папу тут схожа
- Красивые
- Ребята - вы шикарные
- Цвет настроения синий!
- ПАРА ОГОНЬ
- Идеальная пара
- Все синяки напоказ!
Ранее Настя Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание.