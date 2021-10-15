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Каменских показала яркий образ для свидания с Потапом и смутила синяком на ноге

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Пятница 15 октября 2021 14:05
Каменских показала яркий образ для свидания с Потапом и смутила синяком на ноге Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Звездные супруги Настя Каменских и Потап продолжают путешествовать по Испании, изучая живописные городы. Так, парочка начала с Мадрида, после чего побывала в Толедо и переместилась в Валенсию. Там продюсер пригласил любимую на свидание, а та выбрала яркий и эффектный образ для такого случая.

В своем Instagram певица показала фото, сделанное в отеле перед выходом.

На снимке Настя запечатлена вместе с мужем, который стоит чуть позади нее и обнимает за плечо и шею. Артистка же мило держится за руку любимого и пронзительно смотрит в объектив.

Для романтического вечера с Потапом Каменских выбрала короткое платье с запахом трендового синего цвета. Эффектный лук она дополнила черными прозрачными колготками и черной сумочкой элитного бренда Prada через плечо.

Волосы исполнительница уложила в свои фирменные кудри, а также сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах.

Потап же надел черные брюки и кофту с принтом. В руке он держал кепку.

Каменских показала яркий образ для свидания с Потапом и смутила синяком на ноге

Настя Каменских и Потап сходили на свидание в Испании (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ведет меня на свидание", - отметила в публикации Настя.

Подписчики засыпали пару теплыми комментариями и пожеланиями. Однако некоторые заметили синяк на ноге у певицы, который видно через кологотки, и поинтересовались его происхождением.

  • Замечательные, а главное, ребят, вы настоящие. Чувствуется через фото
  • Что за синяк на ноге?
  • Синяк на бедре от любви?
  • Желаем удачно провести вечер
  • У Потапа супер вкус
  • Так на папу тут схожа
  • Красивые
  • Ребята - вы шикарные
  • Цвет настроения синий!
  • ПАРА ОГОНЬ
  • Идеальная пара
  • Все синяки напоказ!

Ранее Настя Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание.

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