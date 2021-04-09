Каменских публично повздорила с расстроенным Потапом: это неправильно

Оказалось, что певица не предупредила мужа заранее о том, что собирается лететь в другую страну, да еще и без него. На кухне в домашней обстановке артистка решилась на откровенный разговор, которому рэпер не обрадовался.

"Ты мне всегда говорил, что нужно давать себе время, и я решила собрать девочек, и мы поедем в Мексику", - заявила Настя, рассчитывая на понимание и поддержку супруга.

Поначалу Потап решил, что это шутка, ведь Настя отметила, что дала всем на сборы лишь сутки и уже вечером улетит из страны на рерит.

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"А со мной посоветоваться? Я муж все-таки. Смотри, мне нравится Мексика, мы всегда ездили с тобой, я твой муж, я хотя бы могу знать о таких сюрпризах заранее. Это не очень правильно по отношению к мужу, как минимум. Извини, но я не понимаю", - в сердцах заявил расстроенный Потап.

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Позже он на своей странице в Instagram анонсировал выход первого эпизода реалити Насти, а она оставила под его постом смайлы и сердечки.

Похоже, артист скучает в Киеве без любимой, поэтому развлекается, как может. К примеру. Он устроил фоторепордаж из домашней гардеробной и похвастался обновками. "Кепка к 80-летию Bruce Lee,серьга к 40-летию меня", - подписал снимок в оригинальном образе Потап.

Потап развлекается в Киеве без Насти (фото: instagram.com/realpotap)