Каменських публічно посварилася із засмученим Потапом: це неправильно

Виявилося, що співачка не попередила чоловіка заздалегідь про те, що збирається летіти в іншу країну, та ще й без нього. На кухні в домашній обстановці артистка зважилася на відверту розмову, якій репер не зрадів.

"Ти мені завжди говорив, що потрібно давати собі час, і я вирішила зібрати дівчаток, і ми поїдемо в Мексику", - заявила Настя, розраховуючи на розуміння і підтримку чоловіка.

Спочатку Потап вирішив, що це жарт, адже Настя зазначила, що дала всім на збори лише добу і вже ввечері втече з країни на рерит.

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"А зі мною порадитися? Я чоловік все-таки. Дивись, мені подобається Мексика, ми завжди їздили з тобою, я твій чоловік, я хоча б можу знати про такі сюрпризи заздалегідь. Це не дуже правильно по відношенню до чоловіка, як мінімум. Вибач, але я не розумію", - в серцях заявив засмучений Потап.

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Пізніше він на своїй сторінці в Instagram анонсував вихід першого епізоду реаліті Насті, а вона залишила під його постом смайли і сердечка.

Схоже, артист нудьгує в Києві без коханої, тому разважається, як може. Наприклад, він влаштував фоторепордаж з домашньої гардеробної і похвалився обновками. "Кепка до 80-річчя Bruce Lee,сережка до 40-річчя мене", - підписав знімок в оригінальному образі Потап.

Потап розважається в Києві без Насті (фото: instagram.com/realpotap)