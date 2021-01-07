Каменских со слезами на глазах умилила долгожданным счастьем с Потапом: не могу поверить

Потап и Настя Каменских решили последовать примеру коллег и друзей Нади Дорофеевой с Владимиром Дантесом (пара отдыхает на Бали) и MONATIK'а (певец с женой отправился на Мальдивы), и также улететь из Киева в теплые края. О счастливом событии певица не смогла умолчать и проговорилась поклонниками.

В разделе стриз Instagram Настя со слезами на глазах поделилась свей радостью. Она сообщила, что перелет был долгим и изнуряющим, но стоил того.

"Не могу поверить своему счастью. Мы мало спали, и долгий был путь. Но когда ты видишь море, такую красоту, ты думаешь: Наконец-то витамин Д! На самом деле тут 30 градусов, а я не могу снять кофту – организм еще не понимает, что с ним происходит", - отметила Настя, после чего сделала несколько кадров в топе, повязав верхнюю одежду на бедра.

Настя Каменских долго ждала отпуск в теплой стране (фото: instagram.com/kamenskux)

Она также показала небольшие красочные самолеты-"кукурузники", которые были "припаркованы" у самого причала. Куда пара отправилась отдыхать, Настя умолчала. Возможно, Потап и его жена снова очутились в любимой Мексике, а может выбрали экзотические острова.

Потап и Настя Каменских отправилась в теплую страну (фото: instagram.com/kamenskux)

Также в своем фотоблоге Настя опубликовала фото из салона самолета. На снимке она позирует в удобной одежде для путешествий – черных лосинах, топе, кофте, которую певица завязала вокруг талии, и оригинальной маске. Волосы звезда спрятала под бейсболкой.

Настя поделилась фото из салона самолета (фото: instagram.com/kamenskux)

"Освежающее и перезагрузочное настроение", - подписала снимок она.

Напомним, что ранее Потап восхитил знаковым подарком от Насти Каменских.