Каменських зі сльозами на очах зворушила довгоочікуваним щастям з Потапом: не можу повірити

Потап і Настя Каменських вирішили наслідувати приклад колег і друзів Наді Дорофєєвої з Володимиром Дантесом (пара відпочиває на Балі) і MONATIK'а (співак з дружиною відправився на Мальдіви), і також вилетіти з Києва в теплі краї. Про щасливу подію співачка не змогла промовчати і проговорилася шанувальниками.

У розділі стріз Instagram Настя зі сльозами на очах поділилася своєю радістю. Вона повідомила, що переліт був довгим та виснажливим, але це того варте.

"Не можу повірити своєму щастю. Ми мало спали, і довгий був шлях. Але коли ти бачиш море, таку красу, ти думаєш: Нарешті вітамін Д! Насправді тут 30 градусів, а я не можу зняти кофту – організм ще не розуміє, що з ним відбувається", - зазначила Настя, після чого зробила кілька кадрів в топі, пов'язавши верхній одяг на стегна.

Настя Каменських довго чекала відпустку в теплій країні (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона також показала невеликі барвисті літаки-"кукурузники", які були "припарковані" біля самого причалу. Куди пара вирушила відпочивати, Настя змовчала. Можливо, Потап із дружиною знову опинилися в улюбленій Мексиці, а може вибрали екзотичні острови.

Потап і Настя Каменських вирушила в теплу країну (фото: instagram.com/kamenskux)

Також у своєму фотоблозі Настя опублікувала фото з салону літака. На знімку вона позує в зручному одязі для подорожей – чорних лосинах, топі, кофті, яку співачка закрутила навколо талії, і оригінальній масці. Волосся зірка сховала під бейсболкою.

Настя поділилася фото з салону літака (фото: instagram.com/kamenskux)

"Освіжаючий та перезавантажувальний настрій", - підписала знімок вона.

Нагадаємо, що раніше Потап захопив знаковим подарунком від Насті Каменських.