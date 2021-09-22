Каменских в топе и коже из спальни показала лучший способ согреться: "жаркая и жгучая"

Настя Каменских не оставляет поклонников без интересного контента ни дня – на активность жены в соцсетях даже жаловался ее муж Потап. Он показал секретное видео, как певица снимает свои вайны для блогов и пожаловался на жизнь с тиктокершей . Но Настю это не останавливает, ведь ее фото и ролик всегда собирают щедрый урожай просмотров и комментариев.

На новом видео в Instagram она поделилась своим способом согреться.

Звезда облачилась в удобный черный топ и кожаные штаны с резинкой на талии, повязала на бедра пестрый свитер и начала двигаться в так ритмичной музыке. Неспешный плавный танец она устроила в интервьюерах своей белоснежной спальни.

"Танцы согревают", - заверила Настя в подписи к ролику.

Некоторые поклонники отметили, что для согрева танец должен быть более энергичным и зажигательным. Но большинство одарили певицу комплиментами.

А вы круглосуточно такая привлекательная?

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Принцеска

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Красоточка

Впрочем, согреться звезде, похоже, не удалось. Она пожаловалась на погодные условия на улице, ведь в столице стоит по-настоящему ноябрьская погода – мелкий дождь и температура воздуха +8.

Настя Каменских пожаловалась на погоду в столице (фото: instagram.com/kamenskux)

Артистке пришлось утеплиться - надеть белоснежную куртку с капюшоном. "Сегодня так холодно в Киеве. Я так замерзла!" - призналась звезда.