Каменских в топе и велосипедках научила, как гарантированно приучить себя к спорту

Настя Каменских со спортом на "ты". Она приобщила к здоровому образу жизни своего любимого мужа Потапа и с удовольствием делиться секретами и советами с поклонниками, желающими преобразиться и стать здоровее и стройнее. В этот раз она решила рассказать о шести верных способах приобщиться к спорту.
На странице в Instagram звезда предстала перед поклонниками в спортивном аутфите – топе и велосипедах собственного бренда.
Настя обошлась без макияжа и собрала волосы в небрежный пучок, чтобы они не мешали тренироваться. Судя по всему, фото было сделано во время недавнего отдыха Потапа и Насти, в спортзале при отеле.
Певица адресовала полезный и мотивирующий пост тем, кто никогда серьезно не занимался спортом или делал это очень давно. Она призналась, что хочет пробудить в своих подписчицах желание встретить весну, став лучшей версией себя, улучшить здоровье и внешний вид.
Певица дала топ-6 дельных советов, как приучить себя к спорту. Конечно же, делать это стоит не резко, а постепенно.
⠀Настя регулярно занимается спортом (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя мотивирует поклонников личным примером (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее стало известно о том, кто заменил Каменских во время записи легендарного хита Потапа и Насти.