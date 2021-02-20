Каменських в топі і велосипедках навчила, як гарантовано привчити себе до спорту

Настя обійшлася без макіяжу і зібрала волосся в недбалий пучок, щоб воно не заважали тренуватися. Судячи з усього, фото було зроблено під час недавнього відпочинку Потапа і Насті, в спортзалі при готелі.

Співачка адресувала корисний і мотивуючий пост тим, хто ніколи серйозно не займався спортом чи робив це дуже давно. Вона зізналася, що хоче пробудити у своїх підписницях бажання зустріти весну, ставши кращою версією себе, поліпшити здоров'я і зовнішній вигляд.

Співачка дала топ-6 слушних порад, як привчити себе до спорту. Звичайно ж, робити це варто не різко, а поступово.



⠀Настя регулярно займається спортом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Не починайте відразу виконувати повноцінне тренування. Для початку зробіть ранкову зарядку, пару підходів планки, спочатку стоячи на прямих руках, потім на ліктях. Це вже змусить ваші м'язи вклюитися. На наступний день додайте ще 20 присідань і 20 віджимань.І так поступово кожен день додавайте нові вправи, поки вони не сформують повноцінне тренування на 45-80 хвилин.

Настрій дуже важливий - ви не повинні змушувати себе і думати про спорт як про щось неприємне. Вам потрібно захотіти займатися! Знайдіть свою мотивацію - чітко сформулюйте її подумки, а краще - запишіть і кожен день перечитуйте!

Настя мотивує шанувальників особистим прикладом (фото: instagram.com/kamenskux)