Каменських в топі і велосипедках навчила, як гарантовано привчити себе до спорту

Настя Каменських зі спортом на "ти". Вона долучила до здорового способу життя свого коханого чоловіка Потапа і залюбки ділиться секретами та порадами з шанувальницями, які бажають поліпшити своє життя і стати здоровішими і стрункішими. На цей раз вона вирішила розповісти про шість вірних способів долучитися до спорту.
На сторінці в Instagram зірка постала перед шанувальниками у спортивному аутфіте – топі і велосипедах власного бренду.
Настя обійшлася без макіяжу і зібрала волосся в недбалий пучок, щоб воно не заважали тренуватися. Судячи з усього, фото було зроблено під час недавнього відпочинку Потапа і Насті, в спортзалі при готелі.
Співачка адресувала корисний і мотивуючий пост тим, хто ніколи серйозно не займався спортом чи робив це дуже давно. Вона зізналася, що хоче пробудити у своїх підписницях бажання зустріти весну, ставши кращою версією себе, поліпшити здоров'я і зовнішній вигляд.
Співачка дала топ-6 слушних порад, як привчити себе до спорту. Звичайно ж, робити це варто не різко, а поступово.
⠀Настя регулярно займається спортом (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя мотивує шанувальників особистим прикладом (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, хто замінив Каменських під час запису легендарного хіта Потапа і Насті.