Каменских взбудоражила сеть постельным фото и сделала признание: "повзрослела"

"Повзрослела - это когда покупка классной подушки и одеяла очень поднимают настроение. А если серьезно, то во сне мы проводим треть своей жизни, поэтому нужно позаботься чтобы это время было максимально комфортным. И первое, на что надо обратить внимание - это ваша подушка. Важно: она должна быть гипоаллергенной. И главное - такой высоты, чтобы, когда вы лежите, шея была на идеально ровной линии с головой и спиной", - дала советы по выбору важной постельной принадлежности певица.

Настя показала себя без косметики (фото: instagram.com/kamenskux)

Некоторым поклонникам померещилось, что Настя на фото прижимает малыша в одеяле, и они искренне пожелали певице поскорее ощутить радость материнства, ведь она метает о пополнении в семье! От комплиментов тоже не было отбоя.