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Каменских взбудоражила сеть постельным фото и сделала признание: "повзрослела"

Автор: Styler

Настя Каменских без стеснения может показать свои пикантные фото и даже сниматься в жанре ню и делиться пикантными кадрами с широкой аудиторией. К слову, артистка уточняет, что автором ее обнаженных фотографий является горячо любимый муж Потап. Продюсер и рэпер гордиться своей красавицей-женой, а ей, в свою очередь, льстит, что на него заглядываются женщины.

И вот, певица решила поделиться с поклонниками постельным кадром, да еще и показать лицо без макияжа, а соответствующий снимок появился на ее страничке в Instagram.

"Повзрослела - это когда покупка классной подушки и одеяла очень поднимают настроение. А если серьезно, то во сне мы проводим треть своей жизни, поэтому нужно позаботься чтобы это время было максимально комфортным. И первое, на что надо обратить внимание - это ваша подушка. Важно: она должна быть гипоаллергенной. И главное - такой высоты, чтобы, когда вы лежите, шея была на идеально ровной линии с головой и спиной", - дала советы по выбору важной постельной принадлежности певица.

Настя показала себя без косметики (фото: instagram.com/kamenskux)

Некоторым поклонникам померещилось, что Настя на фото прижимает малыша в одеяле, и они искренне пожелали певице поскорее ощутить радость материнства, ведь она метает о пополнении в семье! От комплиментов тоже не было отбоя.

  • Показалось, что вы родили ребенка и держите его
  • На ребенка в одеяле похоже
  • Я подумала, скоро лялечка будет, дай Бог
  • Красотка
  • Шикарная Настя Каменских
  • Классная
  • Милая
  • Такая красивая без мейка ,на испанку похожа
  • Секси

Напомним, что ранее Настя Каменских раззадорила сеть появлением в спорном трендовом аутфите, и провоцировала модные споры.

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Настя Каменских