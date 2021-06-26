Каменських розбурхала мережу постільним фото і зробила зізнання: "подорослішала"

"Подорослішала-це коли покупка класної подушки і ковдри дуже піднімають настрій. А якщо серйозно, то уві сні ми проводимо третину свого життя, тому потрібно подбай щоб цей час був максимально комфортним. І перше, на що треба звернути увагу - це ваша подушка. Важливо: вона повинна бути гіпоалергенною. І головне-такої висоти, щоб, коли ви лежите, шия була на ідеально рівній лінії з головою і спиною", - дала поради щодо вибору важливої постільної приналежності співачка.

Настя показала себе без косметики (фото: instagram.com/kamenskux)

Деяким шанувальникам померло, що Настя на фото притискає малюка в ковдрі, і вони щиро побажали співачці скоріше відчути радість материнства, адже вона метає про поповнення в родині! Від компліментів теж не було відбою.