Каменских засветила синяк на обнаженном фото: "это от Потапа?"

На кадрах певица стоит спиной к камере в номере и видимо, планирует принять ванну с джакузи.

На певице - трендовый раздельный купальник цвета айвори с трусиками танга, которые выгодно подчеркивают прелести 34-летней звезды. Настя игриво присобрала волосы поднятыми вверх руками.

А из окна гостиницы открывается прекрасный вид на голубое небо и бесконечное море.

Все бы хорошо на атмосферном фото, но синяк на внутренней стороне коленного сустава заставил подписчиков задуматься.

"Синяк на ноге - это от Потапа в постели?" - подписал фото фолловер.

Отметим, что Настю часто критикуют за голые фото. Этот раз не стал исключением: