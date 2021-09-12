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Каменських засвітила синяк на оголеному фото: "це від Потапа?"

Автор: Світлана Мащенко

Настя Каменських разом з Потапом вирушили на відпочинок до Туреччини, звідки співачка із задоволенням постить відверті фото. Цього разу пильні шанувальники розглянули на тілі артистки синець і стали будувати здогади, звідки у красуні він взявся.

Фото Настя розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах співачка стоїть спиною до камери в номері і мабуть, планує прийняти ванну з джакузі.

На співачці - трендовий роздільний купальник кольору айворі з трусиками танга, які вигідно підкреслюють принади 34-річної зірки. Настя грайливо призібрала волосся піднятими вгору руками.

А з вікна готелю відкривається прекрасний вид на блакитне небо і нескінченне море.

Все б добре на атмосферному фото, але синяк на внутрішній стороні колінного суглоба змусив дописувачів задуматися.

"Синяк на нозі - це від Потапа в ліжку?"- підписав фото фоловер.

Відзначимо, що Настю часто критикують за голі фото. Цей раз не став винятком:

  • Ти ж хороша співачка, навіщо показувати всім своє тіло?
  • Ти буваєш колись одягнена? Невже крім голого заду показати не чого? Ти ж красива дівчина!
  • Настя, вже вся Україна знає, що крім голого заду тобі нічого показати. Уймися вже! Або заведи собі закриту сторінку і для сексуально нестримних чи недалеких людей виставлявся, навіщо всім це?

Нагадаємо, що Настя Каменських і Олексій Потапенко довго приховували свої стосунки, але навесні 2019-го оголосили про намір одружитися. Пара зіграла розкішне весілля під Києвом, на якій відгуляли всі українські селебретіс.

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Настя Каменських