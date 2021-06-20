Каминская высказалась о новых отношениях и романе с экс-нардепом: "это вопросы к нему"

Так, Слава расставила все точки над "і" и пояснила, кем ей приходится Кацуба. Певица уверет, что с экс-нардепом они не пара, а подогревают слухи о романе лишь, чтобы раззадорить СМИ.

"Сейчас это увидит мужчина, с которым у меня отношения, и будет очень плохо. У меня с Сергеем никогда не было отношений. Мы решили подоставать прессу. Пусть попишут что-то. Он прошелся со мной по красной дорожке и уехал по делам", - пояснила певица.

Слава поснила, почему часто выходит в свет с экс-нардепом

На вопрос, как на светский выход Славы и Сергея реагирует супруга Кацубы, Каминская ответила: "Это вопрос к нему и к жене".