Камінська висловилася про нові стосунки і роман з екс-нардепом: "це питання до нього"

Так, Слава розставила всі крапки над "і" та пояснила, ким їй доводиться Кацуба. Співачка запевняє, що з екс-нардепом вони не пара, а підігрівають чутки про роман лише, щоб розохотити ЗМІ.

"Зараз це побачить чоловік, з яким у мене стосунки, і буде дуже погано. У мене з Сергієм ніколи не було стосунків. Ми вирішили подіставати пресу. Нехай попишуть щось. Він пройшовся зі мною по червоній доріжці і поїхав у справах", - пояснила співачка.

Слава познила, чому часто виходить у світ з екс-нардепом

На питання, як на світський вихід Слави і Сергія реагує дружина Кацуби, Камінська відповіла: "Це питання до нього і до дружини".