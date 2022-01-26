Канье Уэст назвал роман Ким Кардашьян с молодым актером "фейком", в ответ она показала новые счастливые фото

Роман Канье Уэста с Джулией Фокс многие считают ненастоящим: якобы рэпер и актриса используют друг друга для пиара. Но сам Канье считает, что подобное происходит и в паре Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, которые недавно устроили романтический отдых.

На днях инсайдер рассказал прессе, что музыкант все еще подавлен из-за разрыва с Ким. А также высказался, что экс-жена явно разыгрывает очередную сцену.

"Уэст считает, что отношения его экс-супруги с Питом Дэвидсоном фальшивые. Ему надоело, что Кардашьян выдумывает истории. Она пытается специально показать бойфренда полной его противоположностью, что расстраивает его", – признался источник.

Сама Ким ситуацию не комментирует, но дает понять благодаря общему окружению, что мечтает, чтобы Уэст оставил ее в покое. Близкие друзья Ким признавались прессе, что в компании актера звезда отдыхает душой: после сложного характера мужа веселый нрав Пита ее невероятно радует.

Сейчас Ким отдыхает на море, ежедневно показывая массу красочных фото. Она не рассказывает, кто составил ей компанию. Но всячески подчеркивает, как счастлива.

Своим козырем Канье считает умение одеваться. Так что специально высмеивает стиль Пита Дэвидсона, который далек от модных трендов. Комик может позволить себе самые нелепые сочетания, при этом чувствуя себя прекрасно.

Джулия Фокс после романа с рэпером стала иконой стиля (фото: Getty Images)

Канье же начал усердно лепить из своей новой возлюбленной икону стиля – Джулия Фокс за короткий срок романа с рэпером показала такое количество модных аутфитов, которое не демонстрировал до этого за всю карьеру.

К слову, Ким на днях высказалась по поводу секс-видео с ее участием, которое якобы Канье забрал у ее экс-возлюбленного Рэя Джея и передал ей.

Ким хочет, чтобы бывший муж оставил ее в покое (фото: instagram.com/kimkardashian)

"И потом я отдал видео ей, а она расплакалась, когда увидела его. Знаешь, почему она заплакала, когда увидела ноутбук? Потому что это показывает, как сильно ее использовали. Это показывает, как сильно люди не любили ее и воспринимали как товар", – сказал Канье Уэст в ютьюб-шоу Hollywood Unlocked.

"Мы неоднократно все проверили, но не нашли ничего, кроме ранее опубликованный кадров из Мексики, – говорится в официальном заявлении представителей Кардашьян. – Ким все еще уверена, что никакого второго видео не существует. Спустя 20 лет она хотела бы уйти от той главы жизни. Вместо этого Кардашьян сосредоточилась на другой деятельности: она является матерью, бизнесвумен, борцом за справедливость и реформатором".