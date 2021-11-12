Каникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в Италию

Супруги уже успели прогуляться по живописному старому городу и насладиться вкусной неаполитанской кухней.

Джамала выбрала для променада стильный лук - широкие черные джинсы, черный кроп-топ, белые кроссовки и удлиненный пиджак в гусиную лапку. Она завершила образ массивными серьгами, кольцами и трендовой подвеской на шее, а волосы оставила распущенными.

Джамала показала атмосферные кадры с прогулки с мужем по Неаполю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Нарешті вдвох. Не питайте, чому саме Napoli. Купили перший прямий переліт, який побачили", - поделилась исполнительница.

Она также попросила подписчиков подсказать ей интересные места и хорошие рестораны в Неаполе.

Те не стали заставлять себя просить дважды и оставили множество рекомендаций, а также пожеланий хорошего отдыха в комментариях.