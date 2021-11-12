Канікули для двох: Джамала полетіла в романтичну подорож з чоловіком до Італії

Подружжя вже встигли прогулятися по мальовничому старому місту і насолодитися смачною неаполітанської кухнею.

Джамала вибрала для променаду стильний лук - широкі чорні джинси, чорний кроп-топ, білі кросівки і подовжений піджак в гусячу лапку. Вона завершила образ масивними сережками, кільцями і трендовою підвіскою на шиї, а волосся залишила розпущеним.

Джамала показала атмосферні кадри з прогулянки з чоловіком по Неаполю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Нарешті вдвох. Не питайте, чому саме Napoli. Купили перший прямий переліт, який побачили", - поділилася виконавиця.

Вона також попросила підписників підказати їй цікаві місця і хороші ресторани в Неаполі.

Ті не стали змушувати себе просити двічі і залишили безліч рекомендацій, а також побажань гарного відпочинку в коментарях.