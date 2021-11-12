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Канікули для двох: Джамала полетіла в романтичну подорож з чоловіком до Італії

Автор: Марина Настевич

Джамала разом з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим влаштували собі невеликі романтичні канікули і полетіли до Італії - вперше тільки удвох, залишивши дітей вдома.

Вибір пари припав на колоритний Неаполь, а першими фото з поїздки артистка поділилася в Instagram.

Подружжя вже встигли прогулятися по мальовничому старому місту і насолодитися смачною неаполітанської кухнею.

Джамала вибрала для променаду стильний лук - широкі чорні джинси, чорний кроп-топ, білі кросівки і подовжений піджак в гусячу лапку. Вона завершила образ масивними сережками, кільцями і трендовою підвіскою на шиї, а волосся залишила розпущеним.

Джамала показала атмосферні кадри з прогулянки з чоловіком по Неаполю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Нарешті вдвох. Не питайте, чому саме Napoli. Купили перший прямий переліт, який побачили", - поділилася виконавиця.

Вона також попросила підписників підказати їй цікаві місця і хороші ресторани в Неаполі.

Ті не стали змушувати себе просити двічі і залишили безліч рекомендацій, а також побажань гарного відпочинку в коментарях.

  • Які гарні
  • Переможницю на вулиці не впізнають?
  • Амальфі дуже гарне, дихає старими скелями і старими будиночками
  • Гарна пара, щастя вам!
  • Гарного відпочинку
  • Класні
  • Раджу покуштувати каннолі (смачний сицилійський десерт)
  • Ого як красиво! Гарно вам провести час!
  • Джа, Бекір, відпочивайте, кайфуйте, насолоджуйтеся. Крутишки, гарної подорожі
  • Ось це реально подорож! Кайфуйте, відмінно провести час

Нагадаємо, раніше Джамала без макіяжу зачарувала домашніми фото зі своєю чарівною собакою.

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Джамала