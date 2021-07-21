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Ни капли фотошопа: жена Влада Ямы похвасталась идеальной фигурой в бикини

Автор: Марина Настевич

Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном отдыхают в солнечной Греции, где отпраздновали и 39-летие артиста. Супруга звезды паркета выложила несколько красочных снимков, на которых показала фигуру в бикини.

Жаркими кадрами Лилиана поделилась на своей странице в Instagram.

На фото она позировала в крошечном желтом бикини с черными завязками. Лилиана прилегла на камень на фоне моря и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе. Волосы девушки при этом эффектно свешиваются по краю камня.

Красотка попросила подписчиков выбрать лучший снимок, при этом выложила и тот, куда попал палец Ямы.

"Ни капли фотошопа. Что я, зря лупашу в зале? Какая нравится больше - 1,2 или палец мужа?" - написала жена хореографа.

Жена Влада Ямы покорила точеной фигурой в мини-бикини (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Палец - так себе, остальное - огонь", - отреагировал Влад.

Фолловеры же засыпали Лилю комплиментами.

  • Шикарная женщина, беру с вас пример
  • Как красиво, вы Невероятная
  • Богиня
  • Дуже спекотно, гаряче
  • Ви дуже красива! Любові та щирості вашій сім'ї
  • Модель!!! Красотааааа!
  • Не жінка, а мрія.... Клеопатра...
  • С пальцем, конечно!
  • 1, 2 крутые фотки и фигурка просто огонь. А 3 фоточка будто муж хочет тебя схватить пальчиками
  • Ви дуже гарна

Напомним, ранее Влад Яма поразил эксклюзивным архивным фото сыночка-красавчика.

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Влад Яма