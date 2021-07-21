Ни капли фотошопа: жена Влада Ямы похвасталась идеальной фигурой в бикини

На фото она позировала в крошечном желтом бикини с черными завязками. Лилиана прилегла на камень на фоне моря и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе. Волосы девушки при этом эффектно свешиваются по краю камня.

Красотка попросила подписчиков выбрать лучший снимок, при этом выложила и тот, куда попал палец Ямы.

"Ни капли фотошопа. Что я, зря лупашу в зале? Какая нравится больше - 1,2 или палец мужа?" - написала жена хореографа.

Жена Влада Ямы покорила точеной фигурой в мини-бикини (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Палец - так себе, остальное - огонь", - отреагировал Влад.

Фолловеры же засыпали Лилю комплиментами.