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Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Автор: Марина Настевич

Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочивають у сонячній Греції, де відсвяткували і 39-річчя артиста. Дружина зірки паркету виклала кілька барвистих знімків, на яких показала фігуру в бікіні.

Спекотними кадрами Ліліана поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона позувала в крихітному жовтому бікіні з чорними зав'язками. Ліліана прилягла на камінь на тлі моря і спокусливо вигнулася, демонструючи свою точену фігуру у всій красі. Волосся дівчини при цьому ефектно звішується по краю каменю.

Красуня попросила підписників вибрати кращий знімок, при цьому виклала і той, куди потрапив палець Ями.

"Ні краплі фотошопа. Що я, даремно лупашу в залі? Яка подобається більше - 1,2 або палець чоловіка?" - написала дружина хореографа.

Дружина Влада Ями підкорила витонченою фігурою в міні-бікіні (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Палець - так собі, решта - вогонь", - відреагував Влад.

Фолловери ж засипали Лілю компліментами.

  • Шикарна жінка, беру з вас приклад
  • Як красиво, ви неймовірна
  • Богиня
  • Дуже спекотно, гаряче
  • Ви дуже красива! Любові та щирості вашій сім'ї
  • Модель!!! Красааааа!
  • Не жінка, а мрія.... Клеопатра...
  • З пальцем, звичайно!
  • 1, 2 круті фотки і фігурка просто вогонь. А 3 фоточка ніби чоловік хоче тебе схопити пальчиками
  • Ви дуже гарна

Нагадаємо, раніше Влад Яма вразив ексклюзивним архівним фото синочка-красеня.

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Влад Яма