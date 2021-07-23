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Ни капли макияжа: Слава Каминская показала, как выглядит сразу после пробуждения

Автор: Марина Настевич

Певица Слава Каминская, которая недавно отпраздновала свое 37-летие в турецкой Каппадокии в компании друзей, поделилась с поклонниками редким фото без макияжа.

Свое натуральное лицо сразу после пробуждения звезда показала в Instagram.

На снимке Слава лежит в постели, прикрывшись белым одеялом, и смотрит в камеру. Волосы артистки слегка растрепаны, а на лице совсем нет косметики.

Отметим, что подобные кадры исполнительница выкладывает весьма нечасто.

"Доброе утро", - лаконично прокомментировала фото Каминская.

Слава Каминская показала постельный снимок без макияжа (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники оценили естественную красоту знаменитости и искупали ее в комплиментах, желая доброго утра в ответ.

  • Сексуальна, Мила, Гарна!
  • Какая классная
  • Красота
  • С Бодрым
  • Доброе утро! Вы Крутая
  • Славочка, почему такая грусть в глазах?…
  • Красотуля
  • Заспанная красотка!
  • Такая естественная

Напомним, ранее Слава интриговала сеть фото с округлившимся животиком, но сразу же предупредила - о беременности речь не идет, скорее, это о любви к вкусной пище. Реакция сети была неоднозначная, так что Каминская резко осадила недоброжелателей.

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певецСлава Каминская