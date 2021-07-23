RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ні краплі макіяжу: Слава Камінська показала, як виглядає відразу після пробудження

Автор: Марина Настевич

Співачка Слава Камінська, яка нещодавно відсвяткувала своє 37-річчя у турецькій Каппадокії в компанії друзів, поділилася з шанувальниками рідкісним фото без макіяжу.

Своє натуральне обличчя відразу після пробудження зірка показала в Instagram.

На знімку Слава лежить в ліжку, прикрившись білою ковдрою, і дивиться в камеру. Волосся артистки злегка розпатлане, а на обличчі зовсім немає косметики.

Відзначимо, що подібні кадри виконавиця викладає вельми нечасто.

"Доброго ранку", - лаконічно прокоментувала фото Камінська.

Слава Камінська показала постільний знімок без макіяжу (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники оцінили природну красу знаменитості і викупали її в компліментах, бажаючи доброго ранку у відповідь.

  • Сексуальна, Мила, Гарна!
  • Яка класна
  • Краса
  • З Бадьорим
  • Доброго ранку! Ви Крута
  • Славочка, чому такий смуток в очах?…
  • Красотуля
  • Заспана красуня!
  • Така природна

Нагадаємо, раніше Слава інтригувала мережу фото з кругленьким животиком, але відразу ж попередила - про вагітність мова не йде, скоріше, це про любов до смачної їжі. Реакція мережі була неоднозначна, так що Камінська різко стримала недоброзичливців.

Читайте LITE в Google News
певецСлава Камінська