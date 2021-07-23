Ні краплі макіяжу: Слава Камінська показала, як виглядає відразу після пробудження

Співачка Слава Камінська, яка нещодавно відсвяткувала своє 37-річчя у турецькій Каппадокії в компанії друзів, поділилася з шанувальниками рідкісним фото без макіяжу.
Своє натуральне обличчя відразу після пробудження зірка показала в Instagram.
На знімку Слава лежить в ліжку, прикрившись білою ковдрою, і дивиться в камеру. Волосся артистки злегка розпатлане, а на обличчі зовсім немає косметики.
Відзначимо, що подібні кадри виконавиця викладає вельми нечасто.
"Доброго ранку", - лаконічно прокоментувала фото Камінська.
Слава Камінська показала постільний знімок без макіяжу (фото: instagram.com/babaslavka)
Шанувальники оцінили природну красу знаменитості і викупали її в компліментах, бажаючи доброго ранку у відповідь.
Нагадаємо, раніше Слава інтригувала мережу фото з кругленьким животиком, але відразу ж попередила - про вагітність мова не йде, скоріше, це про любов до смачної їжі. Реакція мережі була неоднозначна, так що Камінська різко стримала недоброзичливців.