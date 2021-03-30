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Карантинный family look: больная COVID-19 Мишина позабавилась в постели с Эллертом

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 13:54
Карантинный family look: больная COVID-19 Мишина позабавилась в постели с Эллертом Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Lite

Больная коронавирусом Ксения Мишина изолировалась дома с любимым Александром Эллертом и сином от предыдущих отношений Платоном. Веселая семейка не унывает во время вынужденного нахождения в четырех стенах, ведь они умеют сами себе создавать настроение и делятся с поклонниками хрониками своих будней. Так, Александр показал, как вместе с Ксенией в одинаковых домашних пижамах нескучно коротает карантинные дни.

В Instagram-stories Александр опубликовал забавное фото авторства Платона.

На черно-белом снимке Ксения и Александр лежат в кровати в атласных пижамах. На актрисе – рубашка и короткие шортики. Платон делает фото сверху – в кадр попали только ноги мальчика.

"Полтергейстеры", - с юмором подписал эмоциональное и забавное фото шоумен.

Карантинный family look: больная COVID-19 Мишина позабавилась в постели с Эллертом

Ксения Мишина и Александр Эллерт веселятся на самоизоляции (фото: instagram.com/ellert_a)

Ксения, в свою очередь, рассказала о любимых семейных завтраках их пары. Так, все члены звездного семейства предпочитают гранолу. Александр – с кефиром, Ксения – с молоком и Платон – с детским йогуртом.

Кстати, Ксения уже успела сформировать свое мнение о новом сезоне шоу Холостяк. Как главная экс-холостячка страны, она призналась, что ее одолевали настолько сильные эмоции после просмотра первой серии, что ей сложно было совладать с накатившим негодованием.

Экс-холостячка призналась, что ей стало жаль некоторых участниц, которые вели себя некорректно по отношению к конкуренткам и отчаянно пытались вытеснить их и понравиться главному герою.

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