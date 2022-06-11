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Карета принцессы и роскошное платье: Бритни Спирс показала уникальные фото со своей свадьбы

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Марина Настевич

9 июня в Лос-Анджелесе состоялась одна из самых обсуждаемых свадеб года - Бритни Спирс и Сэм Асгари обменялись клятвами верности.

Яркими и романтическими фото и видео с мероприятия поделилась в Instagram счастливая новоиспеченная жена.

Церемония бракосочетания 40-летней певицы и манекенщика Сэма Асгари, который младше ее на 12 лет, состоялась в закрытом элитном районе Хидден-Хилс в Лос-Анджелесе.

Список гостей включал около 100 человек, а из родных Спирс на свадьбу был приглашен только ее старший брат Брайан. Родители и сестра звезды не числились в перечне гостей церемонии. Сыновья Бритни от предыдущего брака, 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс, также пропустили свадьбу.

Зато среди гостей было множество знаменитостей - Мадонна, Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор, Селена Гомес и другие.

На торжестве также присутствовала итальянский дизайнер Донателла Версаче, которая создала для Бритни сказочное подвенечное платье с длинным шлейфом. Невеста дополнила образ струящейся фатой, жених же был в смокинге от Versace.

У дома невесту ждала карета принцессы и белая лошадь. Десятиминутная церемония проходила под шатром, а все вокруг было украшено множеством цветов.

После официальной церемонии певица переоделась: на вечеринке она появилась в черном и красном мини-платьях.

Бритни Спирз показала красочные фото со своей свадьбы с Сэмом Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

"Сказки стали реальностью", - написала счастливая Бритни под видео с церемонии.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы, а в сентябре этого года Асгари сделал Бритни предложение. В апреле артистка объявила, что они ждут первого общего ребенка, однако позже сообщила, что перенесла выкидыш.

Асгари стал третьим мужем Спирс. Певица впервые вышла замуж в 2004 году за Джейсона Александра, а спустя 55 часов после регистрации брака пара распалась. С 2004 по 2007 год Спирс состояла в браке с танцором Кевином Федерлайном, которому родила двоих детей.

Напомним, что экс-супруг Бритни, с которым она была замужем 55 часов, хотел сорвать ее свадьбу. Джейсон Александер перелез через забор поместья и хотел сделать прямую трансляцию, однако полиция быстро его задержала.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс получит 15 миллионов за выпуск книги о своей жизни.

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Бритни Спирс