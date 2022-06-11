Карета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілля

9 червня в Лос-Анджелесі відбулася одна з найбільш обговорюваних весіль року - Брітні Спірс і Сем Асгарі обмінялися клятвами вірності.
Яскравими і романтичними фото і відео з заходу поділилася в Instagram щаслива новоспечена дружина.
Церемонія одруження 40-річної співачки і манекенника Сема Асгарі, який молодший за неї на 12 років, відбулася в закритому елітному районі Хідден-Хілс в Лос-Анджелесі.
Список гостей включав близько 100 осіб, а з рідних Спірс на весілля був запрошений тільки її старший брат Брайан. Батьки і сестра зірки не значилися в переліку гостей церемонії. Сини Брітні від попереднього шлюбу, 16-річний Шон Престон і 15-річний Джейден Джеймс, також пропустили весілля.
Зате серед гостей було безліч знаменитостей - Мадонна, Періс Хілтон, Дрю Беррімор, Селена Гомес та інші.
На торжестві також була присутня італійський дизайнер Донателла Версаче, яка створила для Брітні казкову вінчальну сукню з довгим шлейфом. Наречена доповнила образ летючою фатою, наречений же був в смокінгу від Versace.
Біля будинку наречену чекала карета принцеси і білий кінь. Десятихвилинна церемонія проходила під шатром, а все навколо було прикрашено безліччю квітів.
Після офіційної церемонії співачка переодяглася: на вечірці вона з'явилася в чорній і червоній міні-сукнях.
"Казки стали реальністю", - написала щаслива Брітні під відео з церемонії.
Брітні Спірс і Сем Асгарі познайомилися в 2016 році на зйомках кліпу співачки, а у вересні цього року Асгарі зробив Брітні пропозицію. У квітні артистка оголосила, що вони чекають першу спільну дитину, проте пізніше повідомила, що перенесла викидень.
Асгарі став третім чоловіком Спірс. Співачка вперше вийшла заміж в 2004 році за Джейсона Олександра, а через 55 годин після реєстрації шлюбу пара розпалася. З 2004 по 2007 рік Спірс була одружена з танцюристом Кевіном Федерлайном, якому народила двох дітей.
Нагадаємо, що екс-чоловік Брітні, з яким вона була одружена 55 годин, хотів зірвати її весілля. Джейсон Александер переліз через паркан маєтку і хотів зробити пряму трансляцію, проте поліція швидко його затримала.
Раніше ми писали, що Брітні Спірс отримає 15 мільйонів за випуск книги про своє життя.