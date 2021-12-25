Кароль в кокетливом платье за 14 800 грн. побаловала себя запрещенкой и обратилась к поклонникам

Она показала веселое видео со своим участием. В кадре улыбчивая звезда увлеченно лакомится тортом и предлагае отведать десерт своему пиар-менеджеру и другу Павлу Орлову. Она смеется в камеру и демонстрирует отличное настроение.

Тина Кароль восхитила милым образом (фото: instagram.com/tina_karol)

На Тине – черное бархатное платье от Polo Ralph Lauren с коротким рукавом стоимостью 14 800 грн. Она продемонстрировала безупречный макияж с красной помадой и аккуратно уложенные голливудские белокурые локоны.

Скриншот: kameron.ua

"Сегодня католическое Рождество! Желаю Вам и себе вкусных и семейных праздников, радости духа, обновления восторга и искрящихся глаз! Пусть мечты становятся целями. С Рождеством!" – подписала ролик Тина.

Внимательные фаны заметила, что певица лакомится тортом ближе к полуночи и сразу же начали интересоваться ее диетой и восхищаться стройной фигурой.

Вы красотка, и у Вас потрясающая фигура

Красотка

Какая невероятная женственность!

Просто невероятная! Иногда даже нужно в такое время покушать торт, чтобы пришло вдохновения на новые свершения

Как всегда шикарная

Ну такая хорошая, милашка

Стоит отметить, что Тина поддерживает себя в форме с помощью силовой йоги – аштанга йоги, а также придерживается кето-диеты.

Тина побаловала фанов фото еще одного своего лаконичного образа, сделав ставку на total white – юбка плиссе, белоснежная водолазка и пиджак в тон. Звершающим штрихом послужили молочные лодочки.

Тина показала лаконичный total white-образ (фото: instagram.com/tina_karol)