Кароль в кокетливій сукні за 14 800 грн. побалувала себе заборонкою і звернулася до шанувальників

Тіна Кароль служить для шанувальників прикладом - її цілеспрямованістю і талантом захоплюються мільйони фанів, а стиль і образ - копіюють. Пости поп-діви в соцмережі збирають сотні тисяч лайків і безліч коментарів.
У новому пості в Instagram співачка оригінально привітала шанувальників з католицьким Різдвом, яке відзначають 25 грудня.
Вона показала веселе відео зі своєю участю. У кадрі усміхнена зірка захоплено ласує тортом і пропонує покуштувати десерт своєму піар-менеджеру і другу Павлу Орлову. Вона сміється в камеру і демонструє відмінний настрій.
Тіна Кароль захопила милим образом (фото: instagram.com/tina_karol)
На Тіні - чорна оксамитова сукня від Polo Ralph Lauren з коротким рукавом вартістю 14 800 грн. Вона продемонструвала бездоганний макіяж з червоною помадою і акуратно укладеними голлівудськими білявими локонами.
Скріншот: kameron.ua
"Сьогодні католицьке Різдво! Бажаю вам і собі смачних і сімейних свят, радості духу, оновлення захоплення і іскристих очей! Нехай мрії стають цілями. З Різдвом!"- підписала ролик Тіна.
Уважні фани помітила, що співачка ласувала тортом ближче до півночі і відразу ж почали цікавитися її дієтою і захоплюватися стрункою фігурою.
Варто зазначити, що Тіна підтримує себе у формі за допомогою силової йоги - аштанга йоги, а також дотримується кето-дієти.
Тіна побалувала фанів фото ще одного свого лаконічного образу, зробивши ставку на total white – спідниця плісе, білосніжна водолазка і піджак в тон. Завершаючим штрихом послужили молочні човники.
Тіна показала лаконічний total white-образ (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль вразила шанувальників акустикою на свята.