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Кароль в кокетливій сукні за 14 800 грн. побалувала себе заборонкою і звернулася до шанувальників

Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль служить для шанувальників прикладом - її цілеспрямованістю і талантом захоплюються мільйони фанів, а стиль і образ - копіюють. Пости поп-діви в соцмережі збирають сотні тисяч лайків і безліч коментарів.

У новому пості в Instagram співачка оригінально привітала шанувальників з католицьким Різдвом, яке відзначають 25 грудня.

Вона показала веселе відео зі своєю участю. У кадрі усміхнена зірка захоплено ласує тортом і пропонує покуштувати десерт своєму піар-менеджеру і другу Павлу Орлову. Вона сміється в камеру і демонструє відмінний настрій.

Тіна Кароль захопила милим образом (фото: instagram.com/tina_karol)

На Тіні - чорна оксамитова сукня від Polo Ralph Lauren з коротким рукавом вартістю 14 800 грн. Вона продемонструвала бездоганний макіяж з червоною помадою і акуратно укладеними голлівудськими білявими локонами.

Скріншот: kameron.ua

"Сьогодні католицьке Різдво! Бажаю вам і собі смачних і сімейних свят, радості духу, оновлення захоплення і іскристих очей! Нехай мрії стають цілями. З Різдвом!"- підписала ролик Тіна.

Уважні фани помітила, що співачка ласувала тортом ближче до півночі і відразу ж почали цікавитися її дієтою і захоплюватися стрункою фігурою.

  • Ви красуня, і у Вас приголомшлива фігура
  • Красуня
  • Яка неймовірна жіночність!
  • Просто неймовірна! Іноді навіть потрібно в такий час поїсти торт, щоб прийшло натхнення на нові звершення
  • Як завжди шикарна
  • Ну така хороша, милашка

Варто зазначити, що Тіна підтримує себе у формі за допомогою силової йоги - аштанга йоги, а також дотримується кето-дієти.

Тіна побалувала фанів фото ще одного свого лаконічного образу, зробивши ставку на total white – спідниця плісе, білосніжна водолазка і піджак в тон. Завершаючим штрихом послужили молочні човники.

Тіна показала лаконічний total white-образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль вразила шанувальників акустикою на свята.

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Тіна Кароль