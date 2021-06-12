Кароль в тесном платье без белья вскружила голову внушительным декольте: "сильно красивая"
Тина Кароль мастерски владеет искусством сводить поклонников с ума своими эстетическими фотосетами, попутно демонстрируя точеные формы и волнительные изгибы. Последние фотосеты звезды получаются весьма соблазнительными, а фаны не успевают переводить дух, как украинская поп-дива вновь радует их новой порцией роскошных фото.
Свежий пикантный кадр опубликован на страничке Тины в Instagram.
Певица разместилась на полу в удобной позе. На ней – трикотажное облегающее платье-миди оттенка мокко с внушительным пикантным вырезом в области декольте и кокетливыми пуговками. Заметно, что под нарядом звезды нет белья. Она сделала контрастный маникюр и педикюр с черным лаком, склонила голову на бок и заворожила поклонников лучезарной улыбкой.
"Девушка, девочка, женщина - символ семьи уюта и тепла", - написала Тина демонстируя свои мини-копии в виде восковых свечей.
Тина Кароль показала роскошную грудь в облегающем наряде (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники пришли в восторг от созерцания своей любимицы.
- Такая сильно красивая
- Просто олицетворение женственности! Сколько тепла и любви
- Прямо девочка-кокеточка
- Прекрасна
- Милашка
- Шикарная
- Какая прелесть
- Принцесса
- Такая уютная
- Супер
Напомним, что ранее Тина Кароль показала дерзкий образ в латексных штанах. Тогда фаны назвали наряд звезды "семейным", намекая на любовь Дана Балана к кожаным брюкам.