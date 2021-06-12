Кароль в тесном платье без белья вскружила голову внушительным декольте: "сильно красивая"

Тина Кароль мастерски владеет искусством сводить поклонников с ума своими эстетическими фотосетами , попутно демонстрируя точеные формы и волнительные изгибы. Последние фотосеты звезды получаются весьма соблазнительными, а фаны не успевают переводить дух, как украинская поп-дива вновь радует их новой порцией роскошных фото.

Певица разместилась на полу в удобной позе. На ней – трикотажное облегающее платье-миди оттенка мокко с внушительным пикантным вырезом в области декольте и кокетливыми пуговками. Заметно, что под нарядом звезды нет белья. Она сделала контрастный маникюр и педикюр с черным лаком, склонила голову на бок и заворожила поклонников лучезарной улыбкой.

"Девушка, девочка, женщина - символ семьи уюта и тепла", - написала Тина демонстируя свои мини-копии в виде восковых свечей.

Тина Кароль показала роскошную грудь в облегающем наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг от созерцания своей любимицы.