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Кароль в тесном платье без белья вскружила голову внушительным декольте: "сильно красивая"

Новина українською →
Суббота 12 июня 2021 19:40
Кароль в тесном платье без белья вскружила голову внушительным декольте: "сильно красивая" Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль мастерски владеет искусством сводить поклонников с ума своими эстетическими фотосетами, попутно демонстрируя точеные формы и волнительные изгибы. Последние фотосеты звезды получаются весьма соблазнительными, а фаны не успевают переводить дух, как украинская поп-дива вновь радует их новой порцией роскошных фото.

Свежий пикантный кадр опубликован на страничке Тины в Instagram.

Певица разместилась на полу в удобной позе. На ней – трикотажное облегающее платье-миди оттенка мокко с внушительным пикантным вырезом в области декольте и кокетливыми пуговками. Заметно, что под нарядом звезды нет белья. Она сделала контрастный маникюр и педикюр с черным лаком, склонила голову на бок и заворожила поклонников лучезарной улыбкой.

"Девушка, девочка, женщина - символ семьи уюта и тепла", - написала Тина демонстируя свои мини-копии в виде восковых свечей.

Кароль в тесном платье без белья вскружила голову внушительным декольте: &quot;сильно красивая&quot;

Тина Кароль показала роскошную грудь в облегающем наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг от созерцания своей любимицы.

  • Такая сильно красивая
  • Просто олицетворение женственности! Сколько тепла и любви
  • Прямо девочка-кокеточка
  • Прекрасна
  • Милашка
  • Шикарная
  • Какая прелесть
  • Принцесса
  • Такая уютная
  • Супер

Напомним, что ранее Тина Кароль показала дерзкий образ в латексных штанах. Тогда фаны назвали наряд звезды "семейным", намекая на любовь Дана Балана к кожаным брюкам.

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