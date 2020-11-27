Катя Осадчая отреагировала на страстные поцелуи Горбунова и Мейхер

Юрий Горбунов и Надежда Мейхер страстно целовались. И жена актера и шоумена Катя Осадчая про все это знала. Но никакого скандала не будет. Ведь это произошло во время съемок сериала "Великие Вуйки. Дома лучше" и все было по сценарию.

"Моя героиня Галина, работница Укрзализныци и жительница столицы, переезжает к своему возлюбленному Ивану в Великие Вуйки, где ей очень нравится. Мне, кстати, тоже понравилось на съемочной площадке Великих Вуйок, который разместился в Пирогово - свежий воздух, солнце, пространство. Это очень вдохновило всю команду, поэтому в новом сезоне даже будут пикантные сцены с поцелуями Галины и Ивана", - рассказала Надежда Мейхер в студии "Завтрака с 1+1".

Горбунов и Мейхер в сериале "Большие Вуйки" (фото: пресс-служба 1+1)

А Юрий Горбунов раскрыл секрет, как на такие сценарные идеи отреагировала его жена Екатерина Осадчая.

"Было очень смешно, когда один из авторов сериала Николай Куцик озвучил при Екатерине идею поцелуя с Надеждой. Катя сразу спросила: "А ну покажи, где это в сценарии, я проверю", - сказал актер.

Одна из фавориток "Танцев со звездами" отметила, что зрители уже видели поцелуи Ивана и Галины в первом сезоне "Великих Вуйок", но как заверили актеры, в новых сериях будет все намного жарче.

"Все привыкли видеть пикантные сцены на сеновале, а в мастерской Ивана есть гора стружки. В стружке еще такого не было!" - добавил шоумен.

Гобунов и Мейхер в "Завтраке с 1+1"

Напомним, что премьера второго сезона комедийного сериала "Большие Вуйки" состоится 30 ноября на "1+1". Роли в новых сериях о приключениях гуцулов получили Тина Кароль, Лидия Таран, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая и другие известные украинцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 50-летний Горбунов впервые выступил на "Танцах со звездами" и вызвал фурор.

А также рассказывали о том, что Юрий Горбунов шокировал поклонников неожиданным фото с Тиной Кароль, сделанному 14 лет назад.