Катя Осадчая умилила нежным фото с 3-месячным сыном: "Так быстро растет"

Многодетная мама Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сыночком Даниилом. 38-летняя телеведущая призналась, что малыш очень быстро растет.
Трогательный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Осадчая в белой майке и с макияжем на лице сделала селфи, держа малыша на руках спиной к камере и мило улыбаясь. К слову, он уже сам держит головку.
"Так швидко росте наш Данилко", - поделилась звездная мама.
Катя Осадчая показала подросшего младшего сына (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети принялись умиляться теплому снимку и отметили, что маленький Даниил похож на маму. Впрочем, некоторые подписчики пожурили Катю за то, что она много работает и мало времени проводит с сыном.
Напомним, ранее Катя Осадчая в наряде за 58 тысяч сразила наповал на "Танцах со звездами".