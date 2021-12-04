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Катя Осадчая умилила нежным фото с 3-месячным сыном: "Так быстро растет"

Автор: Марина Настевич

Многодетная мама Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сыночком Даниилом. 38-летняя телеведущая призналась, что малыш очень быстро растет.

Трогательный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Осадчая в белой майке и с макияжем на лице сделала селфи, держа малыша на руках спиной к камере и мило улыбаясь. К слову, он уже сам держит головку.

"Так швидко росте наш Данилко", - поделилась звездная мама.

Катя Осадчая показала подросшего младшего сына (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети принялись умиляться теплому снимку и отметили, что маленький Даниил похож на маму. Впрочем, некоторые подписчики пожурили Катю за то, что она много работает и мало времени проводит с сыном.

  • Так виж із ним мало буваєте, от і висновок.
  • Катюша, треба більше проводити часу з дітьми, підпис під фото як від чужої жіночки, швидко ростуть тільки сусідські діти
  • Уже большой, а ещё недавно только родился
  • Такое милое и нежное фото... Катя, вы супер
  • Катю, яка ж Ви гарна й ніжна матуся
  • Як ніжно, Чудово, мила матуся!
  • Катюша, какой он милый!
  • Який хороший карапузик!
  • Якщо Іван копія Юра, то Данилко напевно копія мама!!! Рости здоровим!!!
  • Такие хорошие
  • Які ви красунчики
  • Голівку вже тримає.!

Напомним, ранее Катя Осадчая в наряде за 58 тысяч сразила наповал на "Танцах со звездами".

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Катя Осадчая