Катя Осадчая умилила нежным фото с 3-месячным сыном: "Так быстро растет"

Осадчая в белой майке и с макияжем на лице сделала селфи, держа малыша на руках спиной к камере и мило улыбаясь. К слову, он уже сам держит головку.

"Так швидко росте наш Данилко", - поделилась звездная мама.

Катя Осадчая показала подросшего младшего сына (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети принялись умиляться теплому снимку и отметили, что маленький Даниил похож на маму. Впрочем, некоторые подписчики пожурили Катю за то, что она много работает и мало времени проводит с сыном.