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Катя Осадча розчулила ніжним фото з 3-місячним сином: "Так швидко росте"

Автор: Марина Настевич

Багатодітна мама Катя Осадча поділилася милим фото з молодшим синочком Данилом. 38-річна телеведуча зізналася, що малюк дуже швидко росте.

Зворушливий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Осадча в білій майці і з макіяжем на обличчі зробила селфі, тримаючи малюка на руках спиною до камери і мило посміхаючись. До слова, він вже сам тримає голівку.

"Так швидко росте наш Данилко", - поділилася зіркова мама.

Катя Осадча показала молодшого сина (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі почали розчулюватися теплому знімку і відзначили, що маленький Данило схожий на маму. Втім, деякі підписники посварили Катю за те, що вона багато працює і мало часу проводить з сином.

  • Так виж із ним мало буваєте, от і висновок.
  • Катюша, треба більше проводити часу з дітьми, підпис під фото як від чужої жіночки, швидко ростуть тільки сусідські діти
  • Вже великий, а ще недавно тільки народився
  • Таке миле і ніжне фото... Катя, ви супер
  • Катю, яка ж Ви гарна й ніжна матуся
  • Як ніжно, Чудово, мила матуся!
  • Катюша, який він милий!
  • Який хороший карапузик!
  • Якщо Іван копія Юра, то Данилко наспівно копія мама!!! Рости здоровим!!!
  • Такі хороші
  • Які ви красунчики
  • Голівку вже тримає.!

Нагадаємо, раніше Катя Осадча у вбранні за 58 тисяч вбила наповал на "Танцях з зірками".

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Катя Осадча