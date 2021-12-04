Катя Осадча розчулила ніжним фото з 3-місячним сином: "Так швидко росте"

Осадча в білій майці і з макіяжем на обличчі зробила селфі, тримаючи малюка на руках спиною до камери і мило посміхаючись. До слова, він вже сам тримає голівку.

"Так швидко росте наш Данилко", - поділилася зіркова мама.

Катя Осадча показала молодшого сина (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі почали розчулюватися теплому знімку і відзначили, що маленький Данило схожий на маму. Втім, деякі підписники посварили Катю за те, що вона багато працює і мало часу проводить з сином.