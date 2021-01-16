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В кайфе: Надя Дорофеева в откровенном мокром купальнике покорила сеть красотой

Автор: Lite

Украинская певица и наставник в проекте "Голос страны", 1+1, Надя Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом уже не первый день радуют поклонников, оставшихся в холодном Киеве, яркими фото с Бали.

Недавно Надя похвасталась шикарным луком в коротких шортах на байке. Потом пара позировала вместе на фоне невообразимой красоты водопада. Нежное видео, как пара под струями воды держится за руки, собрало много тысяч просмотров на странице Надиного блога.

А теперь Дорофеева позирует в мокром купальнике на той же локации: поклонники в восторге не только от идеальной фигуры певицы, но и от красоты природы.

"Я в кайфе", - процитировала строчкой из песни Надя свой снимок.

Фанаты написали, что для них кайф - смотреть на Надю, особенно - в купальнике и на отдыхе - счастливую и полную энергии.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Раньше Дорофеева продемонстрировала свою шикарную фигуру в особо вызывающих позах, чем вызвала у фанатов целую бурю эмоций. Надя в ньюдовом настроении позирует перед камерой.

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